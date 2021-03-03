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- Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı
- İHA
- 03.03.2021 - 17:52
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı iki ihbar üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, ,ilk olarak yabancı uyruklu 3 şahsın İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi evlerinde terazilerde paketledikleri ihbarını aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde şüphelilere ait eve operasyon düzenledi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Operasyon sırasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde 480 gram metamfetamin ele geçirildi.
ARAÇTA ARAMA YAPILDI
Diğer operasyonda ise, iki şahsın evinde ve aracında uyuşturucu olduğu ihbarı aldı İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde şüphelilerin aracına operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan arama da 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
2 operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.