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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı

Polis ekipleri tarafından gelen ihbarlar üzerine, Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.