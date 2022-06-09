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    Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bebek bezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
    • 09.06.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 12:41
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    Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları sürüyor.

    İHA'nın haberine göre; batı illerinden kente uyuşturucu madde getirebileceği bilgisi üzerine ekipler tarafından harekete geçildi.

    Uyuşturucuları bebek bezine sakladılar

    İki kişinin bulunduğu otobüsü durduran ekipler, yaptıkları aramalarda bebek bezleri içerisine zulalanmış 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

    5 gözaltı

    Operasyonda, otobüsteki 2 kişi ile farklı bir araçla yolu kontrol eden 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.

    Kayseri de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı #1


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