Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bebek bezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları sürüyor.

İHA'nın haberine göre; batı illerinden kente uyuşturucu madde getirebileceği bilgisi üzerine ekipler tarafından harekete geçildi.

Uyuşturucuları bebek bezine sakladılar

İki kişinin bulunduğu otobüsü durduran ekipler, yaptıkları aramalarda bebek bezleri içerisine zulalanmış 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

5 gözaltı

Operasyonda, otobüsteki 2 kişi ile farklı bir araçla yolu kontrol eden 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.