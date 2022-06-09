- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bebek bezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
- 09.06.2022 - 12:23
- Güncelleme : 09.06.2022 - 12:41
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları sürüyor.
İHA'nın haberine göre; batı illerinden kente uyuşturucu madde getirebileceği bilgisi üzerine ekipler tarafından harekete geçildi.
Uyuşturucuları bebek bezine sakladılar
İki kişinin bulunduğu otobüsü durduran ekipler, yaptıkları aramalarda bebek bezleri içerisine zulalanmış 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
5 gözaltı
Operasyonda, otobüsteki 2 kişi ile farklı bir araçla yolu kontrol eden 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.