Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.C.P'nin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

7 kişi gözaltına alındı

AA'nın haberien göre; belirlenen adresteki bağevine düzenlenen operasyonda, 780 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 101 bin 200 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.