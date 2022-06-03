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    Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

    Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
    • 03.06.2022 - 05:26
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    Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

    Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.C.P'nin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

    7 kişi gözaltına alındı

    AA'nın haberien göre; belirlenen adresteki bağevine düzenlenen operasyonda, 780 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 101 bin 200 lira ele geçirildi.

    Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

    Kayseri de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı #1


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