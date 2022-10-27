Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 53 kilo 150 gram ele geçirildi

Doğu kentlerinden batı kentlerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan ekiplerin düzenlediği operasyonda, kiralık araç içerisinde 53 kilo 150 gram uyuşturucuya el konuldu.

Polis ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarını aldı.

Ekiplerce yapılan ortak çalışmalarda; uyuşturucunun bulunduğu araç, Malatya uygulama noktasında durduruldu.

53 kilo 150 gram uyuşturucu bulundu

Araç içerisinde yapılan aramada, 53 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddenin yakalandığı aracın kiralık olduğu tespit edilirken, olayla ilgili B.C. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.