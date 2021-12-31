Kayseri'de uyuşturucu taciri anne-kız polise yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan operasyonda, 2 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında F.S. isimli kadın ve kızı Ş.S.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine ikamete operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İkamette yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin maddesi, 845 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tabir edilen tüfek bulundu.

ANNE VE KIZI GÖZALTINA ALINDI

Bulunan materyallere el konulurken, anne ve kızı da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.