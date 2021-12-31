Euro
15.0567
0.87%
Dolar
13.3170
1.02%
Altın
778.7810
1.32%
Borsa
1,863.65
-1.68%
Bitcoin
622.212
0.50%
BTXN Coin
35.59
-0.86%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kayseri'de uyuşturucu taciri anne-kız polise yakalandı

    Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan operasyonda, 2 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 31.12.2021 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de uyuşturucu taciri anne-kız polise yakalandı

    Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında F.S. isimli kadın ve kızı Ş.S.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine ikamete operasyon düzenlendi.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    İkamette yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin maddesi, 845 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tabir edilen tüfek bulundu.

    ANNE VE KIZI GÖZALTINA ALINDI

    Bulunan materyallere el konulurken, anne ve kızı da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    Kayseri de uyuşturucu taciri anne-kız polise yakalandı #1

    Kayseri de uyuşturucu taciri anne-kız polise yakalandı #2

    Kayseri de uyuşturucu taciri anne-kız polise yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir