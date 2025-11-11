Kayseri'de uyuyan sürücü kaza yaptı

- Kayseri'de, uyuklayan sürücü bariyerlere çarptı.
- Alkolsüz olduğu tespit edilen sürücü, uyku nedeniyle kazanın gerçekleştiğini belirtti.
- Kazada yaralanan olmazken, hasar gören araç çekiciyle kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde sürücü H.K., yönetimindeki 34 FOC 816 plakalı otomobille seyir halindeyken uyudu.
Belirli bir süre sonra H.K. otomobiliyle yaya geçidinin bulunduğu bariyerleri aşarak, yaya yoluna girdi.
ALKOL TESTİ YAPILDI
Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak H.K.’ye alkol testi yaptı.
"GÖZLERİM KAPANDI"
Yapılan kontrollerde alkolsüz çıkan sürücü, ekiplere seyir halindeyken gözlerinin kapandığını ve daha sonra kazanın gerçekleştiğini söyledi.
Çalışmaların ardından hasar gören otomobil, çekiciyle kaldırıldı.