Kayseri'de uyuyan sürücü kaza yaptı Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken uyuyan sürücü, bariyerlere girdi. Yapılan kontrollerde alkolsüz çıkan sürücü, ekiplere seyir halindeyken gözlerinin kapandığını ve daha sonra kazanın gerçekleştiğini söyledi.