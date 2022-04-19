Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının üzerine düştüğü bedensel engelli, hayatını kaybetti. Çatının düşme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yavuz Mahallesi’ndeki 10 katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Metrelerce savrulan çatı, binanın önünde yürüyen bedensel engelli Yavuz Föge'nin (62) üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Föge'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

DHA’nın haberine göre tedavi altına alınan Föge, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

O an kamerada

Öte yandan, dün saat 19.15 sıralarında uçan çatının Yavuz Föge'nin üzerine düşmesi binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'de üzerine çatı düşen engelli öldü ViDEO