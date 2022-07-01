Kayseri'de vatandaşları 4 milyon TL dolandıran şahıs yakalandı

Kayseri'de vatandaşları 4 milyon TL dolandıran şahıs yakalandı

İcra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiden para alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen G.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

G.T., evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

4 milyonluk dolandırıcılık

Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan G.T., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de vatandaşları 4 milyon TL dolandıran şahıs yakalandı VİDEO

