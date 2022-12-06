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    Kayseri'de veresiye vermeyen iş yerini kurşunladı

    Melikgazi'de bir kişi, veresiye alışveriş yapamadığı iş yerine pompalı tüfekle 2 el ateş etti.
    • 06.12.2022 - 20:12
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    Kayseri'de veresiye vermeyen iş yerini kurşunladı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi'ndeki Anamur Caddesi üzerinde, bir olay yaşandı.

    Ş.M. adlı şahıs, bir tekel bayiye gelerek alkol aldı.

    Aldığı alkollerin parasını veresiye vermek isteyen Ş.M.; iş yeri sahibinin veresiye ürün vermemesi sonucu, aracında bulunan pompalı tüfekle iş yerine 2 el ateş etti.

    Yaralanan olmadı

    Ş.M., ateş ettikten sonra aracına binip kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan Ş.M.'yi yakalamak için arama çalışması başlattı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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