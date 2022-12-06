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Kayseri'de veresiye vermeyen iş yerini kurşunladı

Kayseri'de veresiye vermeyen iş yerini kurşunladı

Melikgazi'de bir kişi, veresiye alışveriş yapamadığı iş yerine pompalı tüfekle 2 el ateş etti.