Kayseri'de veterinerin şehit olduğu bölgede arama Kayseri'de veterinerin şehit düştüğü bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Jandarme ve askerlerin bulunduğu nölge ayrıca helikopter ve İHA'larla havadan da denetleniyor.

İHA

1 Ekim'de Ankara'da TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı girişimi gerçekleşti.

Saldırı girişiminde bulunan iki teröristten birisi kendisini şmha ederken, diğerini ise polis ekipleri etkisiz hale getirdi.

Olayda 2 polis memuru yaralanırken, yürütülen soruşturma çerçevesinde teröristlerin saldırı girişiminde kullandıkları 38 plakalı aracı ise Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner Mikail Bozlağan'ı şehit ettikten sonra aracını gasbettikleri tespit edildi.

İncelemeler sürüyor

Veteriner Mikail Bozlağan'ın şehit edildiği Develi ilçesine bağlı Avlağa Mahallesi'nde yakın bir bölge olan Tomarza-Develi yolunda şüpheli 2 kişinin yol kestiği, durdurmak istedikleri araç kaçınca araca ateş açtıkları iddia edildi.

İddiaya göre, ayrıca, aracı kurşunlanan şahsın olayı ihbar ettiği ama ardından Kahramanmaraş'a gittiği, ihbarcı gelmeyince olayın "avcılar olabileceği" değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan, bu ihbarla alakalı olarak görevlendirilen müfettişlerin de inceleme yaptığı belirtildi.

Bölge havadan ve karadan taranıyor

Yaşanan olayların ardından polis, jandarma ve askerlerin de bulunduğu ekipler, bölgede arama tarama faaliyetlerini artırdı. Çevre illerden de ekiplerin katıldığı arama tarama faaliyetleri; Develi ve Tomarza ilçesi sınırlarındaki mahallelerde artarak devam ediyor. Bölge ayrıca helikopter ve İHA'larla da havadan denetleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)