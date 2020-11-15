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- Kayseri'de yakalanan El Nusra şüphelisi 2 Suriyeli, 15 yıl hapisle yargılanacak
Kayseri'de yakalanan El Nusra şüphelisi 2 Suriyeli, 15 yıl hapisle yargılanacak
Terör örgütü El Nusra'ya yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan 2 Suriyeli hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
- DHA
- 15.11.2020 - 15:47
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 9 Eylül’de jandarma ekiplerince terör örgütü El Nusra'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Suriye uyruklu Mohammed Nur E. ile Muhammed Dib E. gözaltına alındı.
Tutuklanan 2 şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame sonrası sanıklar önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.