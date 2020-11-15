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    Kayseri'de yakalanan El Nusra şüphelisi 2 Suriyeli, 15 yıl hapisle yargılanacak

    Terör örgütü El Nusra'ya yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan 2 Suriyeli hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 15:47
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    Kayseri'de yakalanan El Nusra şüphelisi 2 Suriyeli, 15 yıl hapisle yargılanacak

     

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 9 Eylül’de jandarma ekiplerince terör örgütü El Nusra'ya yönelik operasyon düzenlendi.

    Suriye uyruklu Mohammed Nur E. ile Muhammed Dib E. gözaltına alındı.

    Tutuklanan 2 şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

    Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame sonrası sanıklar önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

    Kayseri de yakalanan El Nusra şüphelisi 2 Suriyeli, 15 yıl hapisle yargılanacak #1

     

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