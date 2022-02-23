Kayseri’de yakalanınca uyuşturucu maddeyi sobaya attılar

Uyuşturucu operasyonunda yakalanacağını anlayan A.Ç. isimli şahıs, uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı maddeyi imha edebilmek için sobaya attı.

Kayseri’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, çalışmalarda A.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Şahsın adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

POLİSİ GÖRDÜ, SOBAYA ATTI

Ayrıca, polis ekiplerini gören şahıslar, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 21 gram sıvıyı imha etmek için sobaya attı. Polis ekipleri maddeyi yanan sobadan alırken, A.Ç.’yi de ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına aldı.