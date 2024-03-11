İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulu olan çadıra akşam saatlerinde gelen şüpheli, Filistinliler için toplanan yardım paralarının bulunduğu kutuyu alarak uzaklaştı.
Yetkililerin durumu ihbar etmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yakalandı
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipleri şüpheliyi ve adresini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış