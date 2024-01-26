Haberler



3. Sayfa



Kayseri'de yaşlı kadın yangında torununu kurtarmak isterken öldü

Kayseri'de yaşlı kadın yangında torununu kurtarmak isterken öldü Kayseri'de çıkan yangında hayatını kaybeden 71 yaşındaki Döne Ergen'in olay sırasında 4'üncü kattaki komşusunda olduğu, birinci kattaki torunu Mine Atmaca'yı kurtarmak için aşağı indiği ancak dumandan etkilendiği ortaya çıktı.