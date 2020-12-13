Kayseri'de yavru köpek ölü bulundu

Ayakları ve boynu iple bağlanmış şekilde bulunan köpeğin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan D.Ş.'ye ait 1,5 aylık Kangal cinsi köpek, ayakları ve boynu iple bağlanmış şekilde ölü bulundu.

D.Ş.'nin şikayeti üzerine jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BUNU YAPANLAR CEZASIZ KALMASIN"

D.Ş.'nin torunu S.Ş., köpeklerinin dün kaybolduğunu belirterek "1 gün boyunca köpeği aradık. Köpeğimizi ertesi sabah ayakları iple bağlanarak öldürülmüş şekilde bulduk. Köpeğin dövüldüğü yerde fırça sapı bulunuyor. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Bir an önce hayvan hakları yasası çıksın ve bunu yapanlara cezasız kalmasın." dedi.