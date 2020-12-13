Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
148.999
3.22%
EXEN Coin
10.76
0.46%
14ºC
İstanbul
Sağanak yağış 14 C

    Kayseri'de yavru köpek ölü bulundu

    Ayakları ve boynu iple bağlanmış şekilde bulunan köpeğin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 18:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de yavru köpek ölü bulundu

    Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan D.Ş.'ye ait 1,5 aylık Kangal cinsi köpek, ayakları ve boynu iple bağlanmış şekilde ölü bulundu.

    D.Ş.'nin şikayeti üzerine jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    "BUNU YAPANLAR CEZASIZ KALMASIN"

    D.Ş.'nin torunu S.Ş., köpeklerinin dün kaybolduğunu belirterek "1 gün boyunca köpeği aradık. Köpeğimizi ertesi sabah ayakları iple bağlanarak öldürülmüş şekilde bulduk. Köpeğin dövüldüğü yerde fırça sapı bulunuyor. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Bir an önce hayvan hakları yasası çıksın ve bunu yapanlara cezasız kalmasın." dedi.

    Kayseri de yavru köpek ölü bulundu #1

    Kayseri de yavru köpek ölü bulundu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir