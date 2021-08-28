Yerli aşıyı beklediği için aşı olmayan Rıdvan Küçükdal, koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda tedavi gören Küçükdal, aşı pişmanlığı yaşadığını ifade etti.

Kayseri’de, koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, hastanelerde yatan koronavirüs hastaları aşı pişmanlığı yaşıyor.

Kentte ikamet eden Makine Mühendisi Rıdvan Küçükdal (31), 11 gün önce nefes darlığı ve kas ağrısı şikayeti ile gittiği devlet hastanesinde koronavirüs olduğunu öğrendi.

Evde karantinaya alınmasının 6’ncı gününde durumu ağırlaşan Küçükdal’ın tedavisine hastanede devam edildi.

“YERLİ AŞIYI OLAMADAN KORONAVİRÜSE YAKALANDIM”

5 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde yatan Küçükdal, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı:

“Benim 11 gün önce koronavirüs testim pozitif çıktı. Evimde karantina altına alındım. Evde filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçları kullandım. Kendimi toparlayamayınca hastaneye geldim. 5 gündür hastanede tedavi görüyorum. Aşı yaptırmadım. Bunun nedeni yerli aşıyı bekliyordum. Yerli aşıyı olamadan koronavirüse yakalandım. Şu an durumum iyi. Ancak herkese aşı yaptırmasını tavsiye ederim.





“AŞI YAPTIRMIŞ OLSAYDIM, HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRDİM”

Ben evde çalıştığım için insanlarla temasım olmayınca biraz rahattım. Demek ki yakalanacağımız nasipte varmış. Şimdi bu durumdayım. Bu durumları görünce vicdanen 'keşke aşı yaptırmış olsaydım' diyorum. İnsanda 'belki böyle olmazdı' gibi geriye dönük bir pişmanlık oluyor ya bu bende de bir parça var. Zaten buradan çıkınca aşımızı olacağız. Aşı yaptırmış olsaydım hastalığı biraz daha hafif geçirirdim. Bu halleri görmemiş olurdum.”

Kayseri’de yerli aşıyı olmak için bekledi, koronavirüse yakalandı VİDEO

