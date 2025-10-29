Kayseri'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

- Kayseri Kocasinan'da duvarlarında çatlaklar oluşan bir bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.
- AFAD ve belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı.
- Binanın, 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı ve detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.
6 Şubat depremlerinde hasar alan bina paniğe neden oldu...
Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak’ta 3 katlı bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.
BİNANIN 6 ŞUBAT'TA HASAR ALDIĞI ÖĞRENİLDİ
İhbarın ardından AFAD ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, binada bulunanlar tahliye edildi.
Binanın Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı öğrenildi.
''BİR AN ÖNCE BURANIN YIKILMASINI İSTİYORUM''
Binada yaşayan 63 yaşındaki Leyla Gülmez, "Yetkililerden bir an önce buranın yıkımını vermesini istiyorum.
Binada yaşayanlar var, can kaybı da olabilir" diyerek endişesini dile getirdi.
AFAD ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yapacağı bildirildi.