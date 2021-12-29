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    Kayseri'de yol ortasında tüfekle vurulan genç ağır yaralandı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs yolda yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 19:52
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 20:34
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    Kayseri'de yol ortasında tüfekle vurulan genç ağır yaralandı

    Kayseri Kocasinan'da ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 6201. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yol üzerinde yürüyen Hacı Duran G.’ye (27), kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından otomobilden ateş açıldı.

    Hacı Duran G. tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralanırken, araç olay yerinden kaçtı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hacı Duran G. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de yol ortasında tüfekle vurulan genç ağır yaralandı VİDEO

    Kayseri de yol ortasında tüfekle vurulan genç ağır yaralandı #1

    Kayseri de yol ortasında tüfekle vurulan genç ağır yaralandı #2

    Kayseri de yol ortasında tüfekle vurulan genç ağır yaralandı #3

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