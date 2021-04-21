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    Kayseri’de yoldan çıkan otomobil takla attı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı. Takla atan otomobil kaldırıma çıktı. Kazada iki kişi yaralandı.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 13:48
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    Kayseri’de yoldan çıkan otomobil takla attı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yoldan çıkan otomobil takla atarak kaldırıma çıktı.

    Sürücü ve araç içinde bulunan bir kişi kazadan yaralı kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu.

    İŞLEM BAŞLATILDI

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

    Otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis kaza ile ilgili işlem başlattı.

    Kayseri’de yoldan çıkan otomobil takla attı #1

    Kayseri’de yoldan çıkan otomobil takla attı #2

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