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- Kayseri’de yoldan çıkan otomobil takla attı
Kayseri’de yoldan çıkan otomobil takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı. Takla atan otomobil kaldırıma çıktı. Kazada iki kişi yaralandı.
- İHA
- 21.04.2021 - 13:36
- Güncelleme : 21.04.2021 - 13:48
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan otomobil takla atarak kaldırıma çıktı.
Sürücü ve araç içinde bulunan bir kişi kazadan yaralı kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu.
İŞLEM BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
Otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis kaza ile ilgili işlem başlattı.