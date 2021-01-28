Kayseri'de yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

Hastaneye kaldırılan yaralının ayaklarının kırıldığı belirtilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kazanın adresi Kayseri…

Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, sağa-sola baktıktan sonra adım atmaya başladı.

TIRI FARK ETMEDİ, ALTINDA KALDI

Birkaç adım atan kişi, hemen arkasında kalan yoldan dönen tırı fark etmedi. Dorsesi olmayan tırın kör noktasına denk gelen kişi, bir anda aracın altında kaldı.

Kazayı fark eden tır sürücüsü, hemen inip yaralanan kişinin yardımına koştu. Tırın tekerleri ayaklarının üzerinden geçen kişi, yerden bir türlü kalkamadı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler Ensonhaber.com WhatApp hattına gönderildi.

Kayseri'de karşıya geçmek isterken tırın altında kaldı İZLE

AYAKLARI KIRILDI

Kazaya şahit olan çevredekiler ise hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralıyı hemen hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası ayaklarının kırıldığı öğrenilen kişinin tedavisine başlandığı belirtildi.