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    Kayseri'de yürüyen merdivendeki cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Yürüyen merdivendeki iki genç kadına yaklaşan şüpheli, kadınlardan birinin cebindeki telefonu çaldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 15:41
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    Kayseri'de yürüyen merdivendeki cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Kayseri' Melikgazi ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti.

    Alt geçit yürüyen merdivenini kullanarak yukarı çıkan 2 kadının arkasına O.K.B. isimli şahıs yaklaştı.

    MONTUN CEBİNDEN TELEFONU ALDI

    Genç kadınlardan birinin montuna elini uzataran O.K.B. cepte bulunan telefonu alarak kendi ceketinin içerisine gizledi.

    Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden genç kadın emniyete başvurdu.

    Kayseri'de yürüyen merdivendeki cep telefonu hırsızlığı kamerada VİDEO

    Kayseri de yürüyen merdivendeki cep telefonu hırsızlığı kamerada #1

    GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin kimliğine ulaştı.

    Şüpheli'nin, adresi saptanan evine yapılan baskınla yakalanarak yapılan üst aramasında kadının cebinden çaldığı cep telefonu bulundu.

    Ardından şahıs ekipler tarafından emniyete götürüldü.

    Kayseri de yürüyen merdivendeki cep telefonu hırsızlığı kamerada #2

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