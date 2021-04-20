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    Kayseri’de zincirleme kaza: 3 halk otobüsü çarpıştı

    3 halk otobüsünün kazası sonucu bölgede trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 13:16
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    Kayseri’de zincirleme kaza: 3 halk otobüsü çarpıştı

    Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda, 3 halk otobüsü kaza yaptı.

    Meydana gelen zincirleme kazada, ölen veya yaralanan olmadı.

    Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    İNCELEMELER YAPILDI

    Kaza nedeniyle İnönü Bulvarı'nda trafik tek şeritten devam etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

    Araçların kaza yerinden kaldırılması ile trafik olağan akışına döndü.

    Kayseri’de zincirleme kaza: 3 halk otobüsü çarpıştı #1

    Kayseri’de zincirleme kaza: 3 halk otobüsü çarpıştı #2

    Kayseri’de zincirleme kaza: 3 halk otobüsü çarpıştı #3

    Kayseri’de zincirleme kaza: 3 halk otobüsü çarpıştı #4

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