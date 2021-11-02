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- Kayseri'deki 14 yıl hükümlü firari kadın yakalandı
Kayseri'deki 14 yıl hükümlü firari kadın yakalandı
'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 02.11.2021 - 18:08
- Güncelleme : 02.11.2021 - 18:09
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma yürüttü.
Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
14 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNUYOR
Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki Y. Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ç., cezaevine teslim edildi.
Kayseri'deki 14 yıl hükümlü firari kadın yakalandı VİDEO