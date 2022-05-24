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- Kayseri'deki amatör futbolcular maç sonrasında kavga etti
Kayseri'deki amatör futbolcular maç sonrasında kavga etti
Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor arasındaki maçın ardından iki takımın futbolcuları arasında tekme tokat kavga çıktı.
- 24.05.2022 - 09:07
- Güncelleme : 24.05.2022 - 09:38
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu takımları karşı karşıya geldi.
Maçta Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor karşılaştı.
3 golün atıldığı maçta, 3 puanı Argıncık Esnafspor kazandı.
Maç bitince futbolcular birbirine girdi
Hakemin maçı bitirmesiyle beraber soyunma odasına yönelen futbolcular, burada birbirlerine girdi.
Polis engelledi
İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri de kavgaya müdahale ederek, olayların büyümesini engelledi.