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    Kayseri'deki amatör futbolcular maç sonrasında kavga etti

    Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor arasındaki maçın ardından iki takımın futbolcuları arasında tekme tokat kavga çıktı.
    • 24.05.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:38
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    Kayseri'deki amatör futbolcular maç sonrasında kavga etti

    Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu takımları karşı karşıya geldi.

    Maçta Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor karşılaştı.

    3 golün atıldığı maçta, 3 puanı Argıncık Esnafspor kazandı.

    Maç bitince futbolcular birbirine girdi

    Hakemin maçı bitirmesiyle beraber soyunma odasına yönelen futbolcular, burada birbirlerine girdi.

    Polis engelledi

    İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri de kavgaya müdahale ederek, olayların büyümesini engelledi.

    Kayseri deki amatör futbolcular maç sonrasında kavga etti #1

    Kayseri deki amatör futbolcular maç sonrasında kavga etti #2


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