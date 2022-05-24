Kayseri'deki amatör futbolcular maç sonrasında kavga etti

Kayseri'deki amatör futbolcular maç sonrasında kavga etti

Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor arasındaki maçın ardından iki takımın futbolcuları arasında tekme tokat kavga çıktı.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu takımları karşı karşıya geldi.

Maçta Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor karşılaştı.

3 golün atıldığı maçta, 3 puanı Argıncık Esnafspor kazandı.

Maç bitince futbolcular birbirine girdi

Hakemin maçı bitirmesiyle beraber soyunma odasına yönelen futbolcular, burada birbirlerine girdi.

Polis engelledi

İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri de kavgaya müdahale ederek, olayların büyümesini engelledi.



