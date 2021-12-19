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    Kayseri'deki araba hırsızları suçüstü yakalandı

    Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda çalıntı araçlarla yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Hırsızların ise araç sahibini 500 bin lira zarar uğrattıkları öğrenildi.
    • AA
    • 19.12.2021 - 12:56
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    Kayseri'deki araba hırsızları suçüstü yakalandı

    Kayseri  Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 10 gün içerisinde 11 ayrı araçtan yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

    Ekiplerin yapmış olduğu fiziki takip, çok sayıda kamera kaydının izlenmesi ve akaryakıt istasyonlarındaki incelemeler sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

    2 KİŞİ YAKALANDI

    Düzenlenen operasyonda zanlılar M.H. ve M.A, çalıntı iki araçla suçüstü yakalandı.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Zanlıların, müştekileri yaklaşık 500 bin lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

    Kayseri deki araba hırsızları suçüstü yakalandı #1

    Kayseri deki araba hırsızları suçüstü yakalandı #2Kayseri deki araba hırsızları suçüstü yakalandı #3

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