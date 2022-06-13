Kayseri'deki çiftin arkadan ittiği aracı uçuruma yuvarlandı

Yıl dönümü kutlaması için Derevenk Vadisi'ne gelen çiftin arabası bozuldu. İkilinin arkadan itmeye çalıştığı araç, uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönüştü.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, evlilik yıl dönümü kutlayan çift dehşeti yaşadı.

M.Ş., 06 CRM 261 plakalı otomobille evlilik yıl dönümlerini kutlamak için eşi A.Ş. ile birlikte Derevenk Vadisi'ne geldi.

DHA'nın haberine göre, kutlama sonrası araçlarına binen çiftin otomobili çalışmadı.

İttikleri otomobil uçuruma düştü

Bunun üzerine çift, aracı iterek çalıştırmak istedi. Bu sırada çiftin kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü.

Bu sırada araç kullanılamaz hale gelirken, çift yara almadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.











