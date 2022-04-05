Kayseri'deki cinayet sanıkları 11'er yıl hapis cezası aldı

Arkadaşıyla kavga ettikten sonra silahla öldürerek toprağa gömen şahsa yardımcı olan ve cinayetle bağlantılı 7 sanık, 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 31 Mart 2021 taihinde toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda cesedin Emrah B.'ye ait olduğu tespit edildi.

Abdulbaki Mahallesi'nde bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, şahsın arkadaşı olan Eyüp Y. tarafından öldürüldüğünü ve toprağa gömüldüğünü belirledi.

İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak aranan Eyüp Y.'nin ilçeye bağlı Yukarı Fenese Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Burada polisleri gören Eyüp Y., yanındaki silah ile intihar ederek yaşamına son verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eyüp Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanıklar ifadeleri alındıktan adliyeye sevk edildi.

7 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, A.A., Ş.B., S.Y., M.Y., M.Î. M.K. ve F.A. ile taraf avukatı ve müştekiler hazır bulundu.

Duruşma basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi. Sanıklar ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDILAR

Mahkeme heyeti, olayla bağlantısı olan 7 sanık hakkında 'suça yardım etme' suçundan 9 yıl 2'şer ay hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 11 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.