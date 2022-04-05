Petrol
107.5
-0.03%
Euro
16.08
-0.19%
Dolar
14.72
0.31%
Altın
909.33
-0.35%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
676.561
0.04%
BTXN Coin
31.67
-9.51%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Kayseri'deki cinayet sanıkları 11'er yıl hapis cezası aldı

    Arkadaşıyla kavga ettikten sonra silahla öldürerek toprağa gömen şahsa yardımcı olan ve cinayetle bağlantılı 7 sanık, 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 18:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'deki cinayet sanıkları 11'er yıl hapis cezası aldı

    Kayseri'nin Develi ilçesinde 31 Mart 2021 taihinde toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.

    Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda cesedin Emrah B.'ye ait olduğu tespit edildi.

    Abdulbaki Mahallesi'nde bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, şahsın arkadaşı olan Eyüp Y. tarafından öldürüldüğünü ve toprağa gömüldüğünü belirledi.

    İNTİHAR ETTİ

    Polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak aranan Eyüp Y.'nin ilçeye bağlı Yukarı Fenese Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Burada polisleri gören Eyüp Y., yanındaki silah ile intihar ederek yaşamına son verdi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Eyüp Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanıklar ifadeleri alındıktan adliyeye sevk edildi.

    7 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

    Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, A.A., Ş.B., S.Y., M.Y., M.Î. M.K. ve F.A. ile taraf avukatı ve müştekiler hazır bulundu.

    Duruşma basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi. Sanıklar ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

    11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDILAR

    Mahkeme heyeti, olayla bağlantısı olan 7 sanık hakkında 'suça yardım etme' suçundan 9 yıl 2'şer ay hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 11 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.

    Kayseri deki cinayet sanıkları 11 er yıl hapis cezası aldı #1


    İlginizi Çekebilir

    23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi?
    Gündem

    23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi?

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı
    3. Sayfa

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2022: Bilet sorgulama...
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2022: Bilet sorgulama...

    Görüş Bildir