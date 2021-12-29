Kayseri'deki cinayet zanlısı: Namusum nedeniyle işledim

Melikgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki şahsın arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. Zanlı ise 'Cinayeti namusum nedeniyle işledim' dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu Ebu Muhammed C. ile Ercan Kimsesiz konuşmak için bir araya geldi.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü. Ebu Muhammed C. yanındaki bıçak ile Kimsesiz'i bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ercan Kimsesiz, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evinde yakalandı.

"CİNAYETİ NAMUSUM NEDENİYLE İŞLEDİM"

Gözaltına alınarak ifade veren zanlı, "Ercan Kimsesiz'in bir yakınımla gönül ilişkisi vardı. Kendisini uyarmak için yanına gittim. Araçta tartışınca da bıçakladım. Cinayeti namusum nedeniyle işledim" şeklinde konuştu.