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    Kayseri'deki cinayetin kan dondurucu detayları ortaya çıktı

    Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan 24 yaşındaki kadının cinayetinde, katilin cansız bedeni valize koyarak Kayseri'ye getirdiği öğrenildi.
    • 01.07.2022 - 15:15
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    Kayseri'deki cinayetin kan dondurucu detayları ortaya çıktı

    Kayseri'de 2020 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayında yeni detaylar ortaya çıktı.

    Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yakup K.'yi gözaltına aldı.

    Yakup K. ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürdüğünü ve İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.

    İtiraf üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis vadiye giderek arama yaptı.

    Farklı bölgelerde insan kemiği bulundu

    İHA'nın aktarımına göre, kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu.

    Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

    Kayseri deki cinayetin kan dondurucu detayları ortaya çıktı #1

    Cesedi Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye getirdi

    Öte yandan, dehşete düşüren cinayette yeni detaylar da ortaya çıktı. Katil zanlısı Yakup K.'nın Sevil Kutlu ile Afyonkarahisar'da buluştuktan sonra cinayeti işlediği, ardından da Kutlu'nun cenazesini valize koyarak Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye getirdiği öğrenildi.

    3 kişi tutuklanmıştı

    Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı Yakup K. ile birlikte babası A.K. ve eşi R.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Kayseri deki cinayetin kan dondurucu detayları ortaya çıktı #2


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