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- Kayseri'deki dilencinin paraları, bebek bezinden çıktı
Kayseri'deki dilencinin paraları, bebek bezinden çıktı
Dilenirken yakalanan 26 yaşındaki Sülhanım K.'nin yanındaki bebek bezinin arasından 358 TL çıktı.
- DHA
- 01.06.2021 - 12:32
- Güncelleme : 01.06.2021 - 12:41
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda dilencilere yönelik yaptığı denetimde Sülhanım K.’yi dilenirken yakaladı.
Belediyeye götürülen Sülhanım K.'nin üst aramasında bebek bezi bulundu. Bebek bezinin arasından ise 358 TL çıktı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Paraya el konulurken, Sülhanım K.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 204 TL para cezası kesildi.