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    Kayseri'deki dilencinin paraları, bebek bezinden çıktı

    Dilenirken yakalanan 26 yaşındaki Sülhanım K.'nin yanındaki bebek bezinin arasından 358 TL çıktı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 12:41
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    Kayseri'deki dilencinin paraları, bebek bezinden çıktı

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda dilencilere yönelik yaptığı denetimde Sülhanım K.’yi dilenirken yakaladı.

    Belediyeye götürülen Sülhanım K.'nin üst aramasında bebek bezi bulundu. Bebek bezinin arasından ise 358 TL çıktı.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Paraya el konulurken, Sülhanım K.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 204 TL para cezası kesildi.

    Kayseri deki dilencinin paraları, bebek bezinden çıktı #1

    Kayseri deki dilencinin paraları, bebek bezinden çıktı #2

    Kayseri deki dilencinin paraları, bebek bezinden çıktı #3

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