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    Kayseri’deki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı

    Hesap çalma ve oltama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • 28.09.2022 - 18:46
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    Kayseri’deki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı

    Kayseri'de dolandırıcılara geçit yok...

    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hesap çalma, oltalama, hesap kapatma ve aktif etme yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    5 kişi yakalandı

    Kentte bulunan farklı adreslere yapılan operasyonlar 5 şüpheli şahıs yakalandı.

    İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.

    Kayseri’deki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı #1

    Kayseri’deki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı #2

    Kayseri’deki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı #3

    Kayseri’deki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı #4


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