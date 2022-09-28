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- Kayseri’deki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı
Kayseri’deki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı
Hesap çalma ve oltama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
- 28.09.2022 - 18:46
Kayseri'de dolandırıcılara geçit yok...
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hesap çalma, oltalama, hesap kapatma ve aktif etme yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
5 kişi yakalandı
Kentte bulunan farklı adreslere yapılan operasyonlar 5 şüpheli şahıs yakalandı.
İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.