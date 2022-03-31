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    Kayseri'deki eve dadanan hırsız, uygulama noktasında yakalandı

    Pınarbaşı ilçesinde, yol kontrolü noktasında durdurulan şüpheli araçtaki şahsın, hırsızlık ihbarı yapılan eve girmiş olduğu ortaya çıktı.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 18:03
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    Kayseri'deki eve dadanan hırsız, uygulama noktasında yakalandı

    Kayseri’nin Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; ilçeye bağlı Kırkpınar Mahallesi’nde bir evden malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekiplerin yol kontrolü yaptığı sırada şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramalarda 1 adet televizyon, 1 adet elektrikli süpürge ve 1 adet ağaç kesme makinası bulundu.

    EVİNDE TABANCA VE GEREÇLERİ BULUNDU

    Malzemelerin ihbar edilen evden çalınan malzemelerle benzerlik göstermesi üzerine Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüpheli M.Y.’nin evinde yapılan aramalarda da 1 adet tabanca, 196 adet tabancaya ait fişek, 1 adet bıçak, 1 adet matkap ve çok miktarda mutfak malzemesi bulundu.

    Kayseri deki eve dadanan hırsız, uygulama noktasında yakalandı #1

    HIRSIZ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Bulunan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, karakoldaki işlemleri tamamlanan M.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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