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    Kayseri'deki firari hükümlüler yakalandı

    Yapılan soruşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
    • DHA
    • 08.10.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 18:11
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    Kayseri'deki firari hükümlüler yakalandı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

    FETÖ/PDY soruşturmasında cezaları kesinleşen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

    EVDE SAKLANDIKLARI BELİRLENDİ

    Ekipler, Erzincan ve Kayseri mahkemelerinde haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.B. ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası alan N.A.'nın Kocasinan ilçesindeki bir evde saklandıklarını belirledi.

    CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

    İki hükümlü, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

    İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından H.B. ve N.A., cezaevine teslim edildi.

    Kayseri deki firari hükümlüler yakalandı #1

    Kayseri deki firari hükümlüler yakalandı #2

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