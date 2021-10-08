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- Kayseri'deki firari hükümlüler yakalandı
Kayseri'deki firari hükümlüler yakalandı
Yapılan soruşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
- DHA
- 08.10.2021 - 18:00
- Güncelleme : 08.10.2021 - 18:11
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
FETÖ/PDY soruşturmasında cezaları kesinleşen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
EVDE SAKLANDIKLARI BELİRLENDİ
Ekipler, Erzincan ve Kayseri mahkemelerinde haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.B. ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası alan N.A.'nın Kocasinan ilçesindeki bir evde saklandıklarını belirledi.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER
İki hükümlü, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından H.B. ve N.A., cezaevine teslim edildi.