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    Kayseri'deki fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

    Yabancı uyruklu 13 kadına zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen 1'i kadın 4 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
    • DHA
    • 19.03.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 12:38
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    Kayseri'deki fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

    Ülke genelinde, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen kadınların kurtarılmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, B.Ö. ve yabancı uyruklu sevgilisi S.S.'nin, çeşitli vaatlerle kandırdıkları 13 yabancı uyruklu kadını, pasaport ve kimliklerine el koyarak senet imzalatıp zorla fuhuşa sürüklediğini belirledi.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    4 KİŞİ ADLİYEDE

    Operasyonda B.Ö., S.S., A.U. ve F.D. gözaltına alınırken, zorla fuhşa sürüklenen 13 kadın kurtarıldı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kayseri deki fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı #1

    Kayseri deki fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı #2

    Kayseri deki fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı #3

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