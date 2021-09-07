Kayseri'deki gizemli tarihi defineciler talan etti

Erciyes Dağı eteklerinde bulunan tarihi taş kemer işçiliğiyle görenleri şaşırtırken, tarih kokan yapı definecilerin uğrak yeri haline geldi.

Kayseri'de Erciyes'in güney eteğinde Develi Kapı yakınında çamursuz, harçsız, sade taştan yapılan kemer, ince ustalığıyla görenleri hayrete düşürüyor.

DEFİNECİLERİN UĞRAK YERİ OLDU

Tamamen taştan yapılan iki odalı kemerin hangi tarihte ve uygarlıkça yapıldığı bilinmezken, tarihi yapı definecilerin uğrak yeri oldu

Defineciler; iki odalı kemerin tüm odalarını kazarak Erciyes'teki gizemli tarihi talan etti.