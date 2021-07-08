İnşaatta bekçilik yapan Cemal Zamantılı, hırsızlık için inşaat sahasına girerek kendisine bıçak çeken 2 şüpheliye su borusuyla müdahale etti. Bekçi, hırsızları çağırdığı polis ekiplerine teslim etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi’nde 18 yaşındaki Servet Ç. ve 22 yaşındaki Hüseyin A. isimli 2 hırsız, su borusu çalmak için inşaata girdi.

İnşaatın 43 yaşındaki bekçisi Cemal Zamantılı, şüphelileri fark edip yanlarına giderek aldıkları su borularını bırakıp gitmelerini istedi.

Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Zamantılı, eline geçirdiği su borusuyla şüphelileri darbedip, polis ve sağlık ekiplerini aradı.

ŞÜPHELİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Gelen sağlık ekipleri 2 şüpheliyi, polis gözetiminde devlet hastanesine götürdü. Tedavileri yapılan şüpheliler gözaltına alındı.

Kayseri'deki inşaat bekçisi, hırsızları hastanelik etti VİDEO



BIÇAKLA SALDIRILINCA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

İnşaat bekçisi Zamantılı ise Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Yaşananları anlatan Cemal Zamantılı, "Benim görevim sabah, akşam oradaki inşaat malzemelerini ve inşaatı korumak, hırsızlık olmasını da önlemek. Hırsızlık anında baktım malzeme konteynerinden bir ses geldi. Oraya girmişler. Ben de bizim inşaatta çalışan şef buraya bir hilti getirecekti, o sandım. Baktım poşeti doldurmuş su borularını elinde götürüyor. Şüphelileri yanıma çağırdım. 'Niye bunları aldınız?' diye sordum. Onlar da 'senin değil ' deyip, bana bıçakla saldırmak isteyince ikisini etkisiz hale getirerek, polise teslim ettim." diye konuştu.