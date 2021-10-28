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    Kayseri'deki kadın, cinsel ilişki teklifinde bulunan şahıstan şikayetçi oldu

    Otobüs durağında beklerken şüpheli şahıstan cinsel ilişki teklifi alan kadın, mahkemeye başvurdu. Zanlı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 17:00
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    Kayseri'deki kadın, cinsel ilişki teklifinde bulunan şahıstan şikayetçi oldu

    Kayseri'de otobüs durağında bekleyen 32 yaşındaki N.B. isimli kadın, önceden kendisine sürekli tacizde bulunan 33 yaşındaki A.Y. ile karşılaştı.

    İddiaya göre A.Y., durakta beklemekte olan N.B.'ye cinsel ilişki teklifinde bulundu.

    'CİNSEL TACİZ' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

    Şikayet üzerine şüpheli hakkında 'cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı.

    Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, N.B. ile sanık A.Y. salonda hazır bulundu.

    Kayseri deki kadın, cinsel ilişki teklifinde bulunan şahıstan şikayetçi oldu #1

    "KENDİME KÜFREDİYORDUM"

    Sanık A.Y.,  “Otobüsten indim. Nişanlım ile tartıştım. Kendi kendime küfrediyordum. Mağdur ile yan yana geldik. Beni yanlış anladı. Suçlamayı kabul etmiyorum.” diyerek kendisini savundu.

    "AHLAKSIZ SÖZ SÖYLEDİ"

    Şikayetçi olduğunu belirten N.B. ise, “İşe gidiyordum. Bana dönerek ahlaksız sözü söyledi. Şikayetçiyim.” dedi.

    8 AY HAPİS CEZASI

    Hakim, sanık A.Y.’yi, ‘Cinsel taciz’ suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Sanığın suça meyilli olduğu gerekçesiyle cezasına hiçbir indirim maddesi uygulanmadı.

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