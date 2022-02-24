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- Kayseri'deki kadın, kolunu hamur makinesine kaptırdı
Kayseri'deki kadın, kolunu hamur makinesine kaptırdı
Çalıştığı unlu mamulleri firmasında kolunu hamur karma makinesine kaptıran 37 yaşındaki Hayriye Büyükkol isimli kadın, ağır yaralandı.
- DHA
- 24.02.2022 - 17:48
Saat 16.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 31. Sokak’ta çalıştığı unlu mamulleri firmasında hamur yapan Hayriye Büyükkol, sol kolunu makineye kaptırdı.
Acı içinde çığlık atan Büyükkol’un yardımına mesai arkadaşları koştu.
Makineyi kapatan çalışanlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
10 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA KOLU ÇIKARILDI
İtfaiye ekibinin yaklaşık 10 dakikalık çalışmasıyla kolu sıkıştığı yerden çıkarılan Hayriye Büyükkol, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.