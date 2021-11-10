Euro
11.2869
-0.06%
Dolar
9.7908
0.6%
Altın
584.18
1.91%
Borsa
1.624
0.52%
Bitcoin
674.800
3.95%
BTXN Coin
22.99
0.00%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Kayseri'deki kavgada ağır yaralanan genç, 12 gün sonra vefat etti

    Laf atma nedeniyle iki grup arasında başlayan kavgada, genç adam kafasına aldığı sopa darbesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'deki kavgada ağır yaralanan genç, 12 gün sonra vefat etti

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, arakdaşlarıyla yürüyen Ahmet Çamlı (29) ile, karşı yönden gelen Burak Eroğlu (20)  arasında tartışma yaşandı.

    'Laf atma' sebebiyle yaşanan tartışma, ikili arasında kısa sürede kaosa dönüştü.

    SOPAYLA SALDIRDI

    Eroğlu, eline aldığı sopayla, Çamlı'nın başına vurdu.

    Ağır yaralanan Çamlı, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

    Kaldırıldığı hastanede 12 gündür yaşam savaşı veren Çamlı, hayatını kaybetti.

    1 TUTUKLU 2 SERBEST

    Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınıp adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eroğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kayseri deki kavgada ağır yaralanan genç, 12 gün sonra vefat etti #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir