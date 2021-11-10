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- Kayseri'deki kavgada ağır yaralanan genç, 12 gün sonra vefat etti
Kayseri'deki kavgada ağır yaralanan genç, 12 gün sonra vefat etti
Laf atma nedeniyle iki grup arasında başlayan kavgada, genç adam kafasına aldığı sopa darbesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 10.11.2021 - 17:41
- Güncelleme : 10.11.2021 - 18:02
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, arakdaşlarıyla yürüyen Ahmet Çamlı (29) ile, karşı yönden gelen Burak Eroğlu (20) arasında tartışma yaşandı.
'Laf atma' sebebiyle yaşanan tartışma, ikili arasında kısa sürede kaosa dönüştü.
SOPAYLA SALDIRDI
Eroğlu, eline aldığı sopayla, Çamlı'nın başına vurdu.
Ağır yaralanan Çamlı, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Kaldırıldığı hastanede 12 gündür yaşam savaşı veren Çamlı, hayatını kaybetti.
1 TUTUKLU 2 SERBEST
Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınıp adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eroğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.