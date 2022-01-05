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Kayseri'deki madende10 metreden düşen işçi kurtarılamadı

Kayseri'deki madende10 metreden düşen işçi kurtarılamadı

Develi ilçesindeki çinko madeninde çalışan iki işçi, 10 metre yükseklikten düştü. Yaralanan iki işçiden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.