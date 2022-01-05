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    Kayseri'deki madende10 metreden düşen işçi kurtarılamadı

    Develi ilçesindeki çinko madeninde çalışan iki işçi, 10 metre yükseklikten düştü. Yaralanan iki işçiden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 16:03
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    Kayseri'deki madende10 metreden düşen işçi kurtarılamadı

    Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan çinko madeninde çalışan işçiler Ferdi Yılmaz (34) ile Fahrettin Dağdelen, çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

    Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    BİR İŞÇİ MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

    Gelen ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

    Otopsi işlemleri tamamlanan Ferdi Yılmaz'ın cenazesi, Elazığ'a gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kayseri deki madende10 metreden düşen işçi kurtarılamadı #1

    Kayseri deki madende10 metreden düşen işçi kurtarılamadı #2


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