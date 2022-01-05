- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'deki madende10 metreden düşen işçi kurtarılamadı
Kayseri'deki madende10 metreden düşen işçi kurtarılamadı
Develi ilçesindeki çinko madeninde çalışan iki işçi, 10 metre yükseklikten düştü. Yaralanan iki işçiden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
- DHA
- 05.01.2022 - 15:12
- Güncelleme : 05.01.2022 - 16:03
Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan çinko madeninde çalışan işçiler Ferdi Yılmaz (34) ile Fahrettin Dağdelen, çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR İŞÇİ MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Gelen ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Otopsi işlemleri tamamlanan Ferdi Yılmaz'ın cenazesi, Elazığ'a gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.