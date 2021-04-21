Euro
9.8554
0.89%
Dolar
8.1822
0.93%
Altın
472.94
1.97%
Borsa
1.33
-2.57%
Bitcoin
459.046
1.45%
EXEN Coin
25.48
-1.12%
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Kayseri'deki sıvacı, inşaattan düştü

    Çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşmesinin ardından ağır yaralanan 40 yaşındaki sıvacı, tedaviye alındı.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'deki sıvacı, inşaattan düştü

    Sabah saatlerinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi’nde iş kazası meydana geldi.

    6 katlı inşaatın 5'inci katında çalışan S.T., binanın dış yüzeyinde sıva yaparken dengesini kaybederek iskeleden düştü.

    Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ve ekipleri sevk edildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    S.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kayseri deki sıvacı, inşaattan düştü #1

    Kayseri deki sıvacı, inşaattan düştü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir