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- Kayseri'deki sıvacı, inşaattan düştü
Kayseri'deki sıvacı, inşaattan düştü
Çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşmesinin ardından ağır yaralanan 40 yaşındaki sıvacı, tedaviye alındı.
- DHA
- 21.04.2021 - 16:16
- Güncelleme : 21.04.2021 - 16:34
Sabah saatlerinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi’nde iş kazası meydana geldi.
6 katlı inşaatın 5'inci katında çalışan S.T., binanın dış yüzeyinde sıva yaparken dengesini kaybederek iskeleden düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ve ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
S.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.