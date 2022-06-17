Polis ekiplerinin yaptığı baskında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C., evine kazdığı yaklaşık 10 metrelik tünelden kaçarken yakayı ele verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde yaptığı baskında ilginç bir görüntüyle karşı karşıya kaldı.

Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hakkında "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan aranan ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.'nin evinde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Ekipler tünel fark etti

Operasyon çerçevesinde eve giren ekipler, şüpheli İ.C.'yi bulamadı. Odaları arayan ekipler, burada tünel şeklinde kazı yapıldığını fark etti.

Kayseri'deki şüpheli evine kazdığı tünelden kaçarken yakalandı VİDEO











Şüpheli, saklanırken yakayı ele verdi

Kazı yapılan alanı kontrol eden ekipler, evin içerisinden dışarıya kaçmak için kazılan tüneli gördü. Yaklaşık 10 metrelik tünelin içerisinde arama yapılırken şüpheli İ.C., saklanırken yakaladı.

Adliyeye sevk edildi

İHA'nın haberine göre; emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.



