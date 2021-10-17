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- Kayseri'deki Suriyeli, banyonun havalandırma boşluğundan betona düştü
Kayseri'deki Suriyeli, banyonun havalandırma boşluğundan betona düştü
3 katlı apartmanın 2'nci katındaki banyo havalandırma boşluğundan beton zemine düşen Suriye uyruklu A.F. adlı erkek hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 17.10.2021 - 17:59
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Esen Sokak'taki Sevgin Apartmanı'nın 2'nci katında yaşayan arkadaşının evine gelen Suriye uyruklu A.F., kaza atlattı.
25 yaşındaki A.F., henüz belirlenmeyen sebepten dolayı banyonun havalandırma boşluğundan yaklaşık 4 metre yükseklikteki boşluğa düştü.
HAVALANDIRMADAN ÇIKARILDI
Bacakları kırılan A.F. itfaiye tarafından sıkıştığı havalandırma boşluğundan çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.