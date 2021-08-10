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    Kayseri'deki tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

    1 kişinin yakalandığı jandarma denetimi sırasında, Roma ve Bizans dönemine ait 851 sikke ile 12 obje ele geçirildi.
    • DHA
    • 10.08.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 12:14
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    Kayseri'deki tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda Kocasinan ilçesinde yaşayan Y.B.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

    Ekipler, yol kontrolünde Y.B.’nin kullandığı otomobili durdurdu.

    851 SİKKE VE 12 OBJE BULUNDU

    Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 851 adet sikke ile 12 adet obje ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

    Kayseri deki tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı #1

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