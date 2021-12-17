Kayseri'de çocuğu köpeklerden kurtaran kahraman kadın aranıyor

Köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Umut, yoldan geçen bir kadın tarafından kurtarıldı. Umut'un babası Ferit Alaca, "Allah razı olsun o kadın yetişmeseydi çocuk belki daha da kötü olabilirdi" dedi.

Kayseri'nin Yavuzlar Mahallesi semt pazarı civarında yaşanan olayda 9 yaşındaki Umut Alaca, okuldan eve döndüğü sırada başıboş 4 köpeğin saldırısına uğradı.

Yere düşerek köpeklerin arasında kalan Umut, o sırada yoldan geçen bir kadın tarafından kurtarıldı.Köpek saldırısına uğrayan Umut, vücudunun çeşitli yerlerlerinden yaralandı.

"KÖPEKLER SALDIRDIKTAN SONRA ISIRDI"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Umut Alaca, "Ağabeyimle okula gidiyordum. Ağabeyim beni okula bıraktı. Sonra eve geliyordum, köpekleri gördüm ve kaçmaya çalıştım. Üzerime saldırdılar, sonra da ısırdılar." dedi.

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" O KADIN YETİŞMESEYDİ,ÇOCUĞUM DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Baba Ferit Alaca ise oğlunu kurtaran kadına seslenerek, "Sabah çocuk okula giderken maalesef talihsiz bir olay yaşadık. Keşke olmasaydı, büyük bir acı. Allah razı olsun komşumuzdan. Önce Allah, sonra komşumuz tarafından çocuğumuz kurtulmuş oldu. İnşallah bir başkasının başına gelmez. Saldırıda bacağından ısırmışlar. Allah'tan fazla sürmemiş. Allah razı olsun o kadın yetişmeseydi, çocuk belki daha da kötü olabilirdi. Kurtaran bayanı bilmiyoruz. Allah razı olsun. Buradan sesleniyorum, duyar ve görürse Allah razı olsun. Ona minnettarım." şeklinde konuştu.