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    Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

    Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 63 gram metamfetamin ve 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 17:55
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 17:56
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    Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

    Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

    Harekete geçen ekipler, M.Ç.'yi evinin önünde gözaltına aldı. M.Ç.'nin üst aramasında, 27 gram metamfetamin ve tabanca ele geçirildi.

    Polis, M.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.A.'yı da yakaladı.

    UYUŞTURUCU VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

    O.A.'nın evinde yapılan aramada ise 1 kilo 36 gram metamfetamin, 1 kilo 250 gram esrar, hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu paketleme ekipmanı ele geçirildi.

    Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Kayseri deki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı #1

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