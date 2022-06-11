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    Kayseri'deki yaşlı adam belediye aracının altında kaldı

    Belediye aracının altında kalan bisikletli yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 11.06.2022 - 15:50
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    Kayseri'deki yaşlı adam belediye aracının altında kaldı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan 73 yaşındaki Fevzi T.,  Kocasinan Belediyesi’ne ait aracın altında kalarak ağır yaralandı.

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Şoför gözaltına alındı

    Fevzi T.’nin cenazesinin morgdaki işlemlerinin ardından toprağa verildiği öğrenildi. Aracın şoförü ise gözaltına alındı.

    Öte yandan, yaşlı adamın aracın altına girdiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kayseri deki yaşlı adam belediye aracının altında kaldı #1


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