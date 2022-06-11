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- Kayseri'deki yaşlı adam belediye aracının altında kaldı
Kayseri'deki yaşlı adam belediye aracının altında kaldı
Belediye aracının altında kalan bisikletli yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
- 11.06.2022 - 15:50
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan 73 yaşındaki Fevzi T., Kocasinan Belediyesi’ne ait aracın altında kalarak ağır yaralandı.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şoför gözaltına alındı
Fevzi T.’nin cenazesinin morgdaki işlemlerinin ardından toprağa verildiği öğrenildi. Aracın şoförü ise gözaltına alındı.
Öte yandan, yaşlı adamın aracın altına girdiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.