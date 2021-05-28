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    Kayseri'den 371 Hollandalıyı dolandıran şahıslar yakalandı

    Kendilerini vergi dairesi çalışanı ve müfettiş olarak tanıtıp, 371 Hollanda vatandaşını 7 milyon euro dolandıran 3 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 28.05.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 15:17
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    Kayseri'den 371 Hollandalıyı dolandıran şahıslar yakalandı

    Hollanda devleti tarafından dolandırıcılık suçları nedeni ile sınır dışı edilen M.Ö. (36), B.Ö (23) kardeşler ve T.C.K. (31) isimli şahıs, Kayseri’ye döndü.

    Burada, geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlayan Hollandalı vatandaşları hedef almaya devam şahıslar, kendilerini vergi dairesi çalışanı ve müfettiş olarak tanıttı.

    GEÇMİŞ DÖNEM VERGİ BORÇLARI OLDUĞU SÖYLENDİ

    Şüpheliler, vatandaşlara geçmiş dönem vergi borçlarının olduğunu, borçlarını ödememeleri durumunda ceza kesileceğini söyleyerek, açtıkları banka hesabına para göndermelerini istedi.

    371 Hollanda vatandaşı, belirtilen hesaba toplam 7 milyon euro (73 milyon TL) para gönderdi.

    Kayseri den 371 Hollandalıyı dolandıran şahıslar yakalandı #1

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Çok geçmeden dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Hollanda polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri'den 371 Hollandalıyı dolandıran şahıslar yakalandı VİDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    M.Ö., B.Ö. ve T.C.K.’nın Kayseri’de yaşadığı belirlenince, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi.

    Hollandalı yetkililer durumu bildirince Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Kayseri den 371 Hollandalıyı dolandıran şahıslar yakalandı #2

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi.

    Evlerde bulunan dijital materyallere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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