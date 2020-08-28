Kayseri'nin boş arazide ölü bulunan adamın katili eniştesi çıktı

1 haftadır kayıp olarak arandıktan sonra boş arazide tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan adamı, eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı 2 günde yakalandı.

Hakkında 19 Ağustos'ta kayıp müracaatı yapılan Y.A., bir hafta sonra Kırkgeçit Mahallesi Saldere mevkisindeki ormanlık alanda, ensesinden tüfek ile vurulmuş halde bulunmuştu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde; öldürülen adamın katili bulundu.

TÜFEKLE YAKALANDI

Polis ekipleri, 2 gün süren incelemenin ardından Y.A.'nın eniştesi B.A.’yı (38), olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

B.A., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.