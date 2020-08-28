Dolar
7.3285
-0.3887%
Euro
8.7124
0.1298%
Altın
1946.05
0.8525%
Borsa
1109.42
0.0441%
G. Altın
459.085
0.7028%
Bitcoin
83391.82
-0.0071%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Kayseri'nin boş arazide ölü bulunan adamın katili eniştesi çıktı

    1 haftadır kayıp olarak arandıktan sonra boş arazide tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan adamı, eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı 2 günde yakalandı.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 10:04
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 10:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'nin boş arazide ölü bulunan adamın katili eniştesi çıktı

    Hakkında 19 Ağustos'ta kayıp müracaatı yapılan Y.A., bir hafta sonra Kırkgeçit Mahallesi Saldere mevkisindeki ormanlık alanda, ensesinden tüfek ile vurulmuş halde bulunmuştu.

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde; öldürülen adamın katili bulundu.

    Kayseri nin boş arazide ölü bulunan adamın katili eniştesi çıktı #1

    TÜFEKLE YAKALANDI

    Polis ekipleri, 2 gün süren incelemenin ardından Y.A.'nın eniştesi B.A.’yı (38), olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

    Kayseri nin boş arazide ölü bulunan adamın katili eniştesi çıktı #2

    TUTUKLANDI

    B.A., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri nin boş arazide ölü bulunan adamın katili eniştesi çıktı #3

    Görüş Bildir