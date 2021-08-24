Söndürme çalışmaları tüm gece karadan devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Dağları kaplayan beyaz duman, havadan görüntülendi.

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün başlayan orman yangını devam ediyor.

Yangına dün hava kararana kadar 17 helikopter, 4 uçak müdahale etti.

KARADAN MÜDAHALE

Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı.

Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü.

Kaz Dağları’nda yangın devam ediyor ViDEO

RÜZGAR ETKİLİ DEĞİL, HER AN KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yeniden müdahaleye başladı.

Yaklaşık 50 hektar alanda etkili olan yangının gün içerisinde kontrol altına alınması bekleniyor.

Bölgede şu an rüzgarın etkili olmaması da ekiplerin lehine olarak değerlendiriliyor.

Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.