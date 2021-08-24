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Kaz Dağları’nda yangın devam ediyor
- İHA
- 24.08.2021 - 07:47
- Güncelleme : 24.08.2021 - 08:47
Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün başlayan orman yangını devam ediyor.
Yangına dün hava kararana kadar 17 helikopter, 4 uçak müdahale etti.
KARADAN MÜDAHALE
Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı.
Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü.
Kaz Dağları’nda yangın devam ediyor ViDEO
RÜZGAR ETKİLİ DEĞİL, HER AN KONTROL ALTINA ALINABİLİR
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yeniden müdahaleye başladı.
Yaklaşık 50 hektar alanda etkili olan yangının gün içerisinde kontrol altına alınması bekleniyor.
Bölgede şu an rüzgarın etkili olmaması da ekiplerin lehine olarak değerlendiriliyor.
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.